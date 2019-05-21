إحالة مدير إدارة أوقاف قبلي الغرق ومفتشي الإدارة والعاملين بمسجد السعادة للتحقيق

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قام الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بجولة مرورية مفاجئة على مساجد مركز إطسا الفيوم، وقد تناولت هذه الجولة عدة مساجد منها مسجد أحمد حسن والتابع لإدارة أوقاف إطسا شرق.



مسجد الحرمين والتابع لإدارة أوقاف إطسا شرق، وحرصًا من فضيلته على متابعة سير عملية التشييد والبناء فقد قام فضيلته بالمرور على عدة مساجد تشييد وبناء وخاصة بإدارة أوقاف قبلى الغرق ومنها:



مسجد الصيفى نوار العتيق بقرية نواره الغرق اطسا الفيوم، مسجد الرحمن أبو جليل بقرية أبو جليل الغرق اطسا الفيوم، مسجد السعادة بالغرق، اطسا الفيوم.



وقد أفضت هذه الجولة إلى تحويل المقصرين إلى الشئون القانوية بالمديرية وعلى رأسهم السيد مدير إداة أوقاف قبلى الغرق وجميع مفتشى الإدارة وايضا العاملين بمسجد السعادة بالغرق وذلك لوجود بعض المخالفات بالمسجد ولتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى.



وأشار وكيل الأوقاف، إلى أنه سيقوم بجولات مرورية مفاجئة على جميع المساجد دون التقيد بوقت أو منطقة أو إدارة بعينها خاصة أثناء وبعد صلاة التراويح ولا سيما مساجد الاعتكاف فى العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.





