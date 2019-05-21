جاريث بيل يصدم ريال مدريد بقرار جديد

إزداد موقف الجناح الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد، مع ناديه سوءا خلال الأيام القليلة الماضية.









وأعلن اللاعب أنه سيتقاضى راتبه عن الثلاث سنوات المتبقية في عقده مع الفريق وعدم نيته في الرحيل نهائيا حتى لو أراد الميرنجي ذلك.









وأكدت صحيفة سبورت أن بيل غير منفتح على سماع أي مفاوضات من طرف أي فريق للانتقال إلى صفوفه، إذا كان راتبه أقل من راتبه الحالي مع ريال مدريد، وأن اللاعب يرغب في الحصول على نفس الراتب أو أكثر منه حتى يوافق على ترك الملكي.









الخيار الثاني الذي تركه الجناح الويلزي صاحب ال29 لدى إدارة ريال مدريد، هي دفع 51 مليون يورو وهي حصيلة راتبه خلال الثلاث سنوات المتبقية في عقده من الفريق، حتى يقبل اللاعب ترك الميرنجي والرحيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









حتى الوقت الحالي، لم يظهر فريق مهتم بضم جاريث بيل ويرحب بالراتب الذي يرغب الجناح الويلزي في تقاضيه، خاصة مع تراجع مستوى اللاعب على مدار الموسم الماضي وكثرة إصاباته.



