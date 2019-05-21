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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني لبحث العلاقات الثنائية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:52 م
وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني لبحث العلاقات الثنائية
صورة من اللقاء
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الأردني السيد أيمن الصفدي، في إطار المشاورات الدورية المُقرر عقدها لتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون المُختلفة، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تأكيد الطرفين على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والرغبة المشتركة للبلدين في دفع مسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا مُستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات، ومن خلال الزيارة القادمة للوزير شُكري إلى عمّان، من أجل تحقيق المصالح المصرية والأردنية وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين

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