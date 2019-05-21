محافظ الفيوم ومجلس شركة "إميسال" للأملاح يناقشان تطوير بحيرة قارون (صور)

حضر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة إميسال للأملاح، لمناقشة آليات العمل ونسب الإنتاج وأعمال التطوير بالمرحلة القادمة، بجانب بحث آليات تنمية وتطوير بحيرة قارون.





شهد الاجتماع الدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة.





تناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالأداء وتطوير العمل ونسب الإنتاج ومستوى العمالة وتوفير فرص العمل، بجانب بحث التوسعات بالعمل على افتتاح فرع جديد بالساحل الشمالي للبحيرة الذي يشمل بجانب خط إنتاج الأملاح صوب زراعية ومناطق استزراع سمكي وغابات شجرية.





خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة الإنتاج، والعمل على التوسع بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، لافتًا إلى أن تنمية بحيرة قارون تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية من خلال البرنامج القومي لتنمية كافة البحيرات على مستوى الجمهورية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف محافظ الفيوم، بأن بحيرة قارون تعد مصدرًا مهمًا للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة اميسال للأملاح في توفير فرص عمل للشباب بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح.



