ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الفيوم ومجلس شركة "إميسال" للأملاح يناقشان تطوير بحيرة قارون (صور)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:48 م
محافظ الفيوم ومجلس شركة إميسال للأملاح يناقشان تطوير بحيرة قارون (صور)
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
حضر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة إميسال للأملاح، لمناقشة آليات العمل ونسب الإنتاج وأعمال التطوير بالمرحلة القادمة، بجانب بحث آليات تنمية وتطوير بحيرة قارون.

شهد الاجتماع الدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالأداء وتطوير العمل ونسب الإنتاج ومستوى العمالة وتوفير فرص العمل، بجانب بحث التوسعات بالعمل على افتتاح فرع جديد بالساحل الشمالي للبحيرة الذي يشمل بجانب خط إنتاج الأملاح صوب زراعية ومناطق استزراع سمكي وغابات شجرية.

خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة الإنتاج، والعمل على التوسع بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، لافتًا إلى أن تنمية بحيرة قارون تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية من خلال البرنامج القومي لتنمية كافة البحيرات على مستوى الجمهورية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ الفيوم، بأن بحيرة قارون تعد مصدرًا مهمًا للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة اميسال للأملاح في توفير فرص عمل للشباب بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح.

Advertisements
المزيد عن: عبد اللطيف الكردي شركة إميسال للأملاح شركة إميسال بحيرة قارون اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة