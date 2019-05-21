باقات الإنترنت الشهرية من Te Data 2019

نعرض لكم أسعار وتفاصيل الإشتراك في باقات الإنترنت الشهرية من تى إي داتا؛ أسرع شبكه أنترنت في مصر، قدمت شركة تي داتا العديد من الباقات الشهرية لخدمات النت، بسرعات تحميل تصل إلي 5 ميجا، وتعد شركة تي داتا اكبر شركات مشغلي الأنترنت في مصر بنسبة تتعدي 65% من الشركات الأخرى.





شروط باقات الموبايل الانترنت الشهرية الجديدة

متوفرة لجميع عملاء الفاتورة والدفع المسبق.

متوفر لخطوط البيانات والصوت.

الباقة صالحة لمدة 30 يوم.

لتجديد الباقة قبل موعدها يرجي الأتصال بالرقم التالي التجديد #2*999*.

تتجدد الباقة من تلقاء ذاتها في حالة وجود رصيد كافى.