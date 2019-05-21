"Fake App".. برنامج خطير يحول صورك إلى فيديوهات فاضحة

انتشرت تقنية متطورة رهيبة حيث قام أحد الأشخاص المجهولين بإبتكار برنامج يدعى “Fake APP” يمكنه من إنتاج فيديوهات مصورة عن طريق تركيب صور وجه أشخاص لأشخاص آخرون على تلك الفيديوهات.





واتفق المحللون أن هذه التقنية الحديثة قد تكون موجة غير محسوبة من الأخبار الكاذبة Fake News، التي تنتشر كثيرا على مواقع الإنترنت خاصة مواقع التواصل الإجتماعي؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، مما قد يزيد من صعوبة الوصول للأخبار الصحيحة، وكذلك يصبح الوصول للحقيقة من المستحيلات.





وقد بحث المحللون عن مدى حقيقة ومصداقية هذه الفيديوهات، ليكتشفوا أنه قد تم صنعها من خلال برامج التعلّم العميق “Deep Learning”، والتي تعد أحدث الموجات في عالم الذكاء الإصطناعي.





ولعل أشهر الفيديوهات التي صنعت بواسطة برنامج “Fake APP” هو “لجال جادوت” بطلة فيلم “Wonder Women”، فقد ظهرت في مشهد مرتدية ملابس لافتة للأنظار غير لائقة، وبالبحث في هذا الفيديو تبين قيام أحد الأشخاص المجهولين بتركيب وجه الممثلة الشهيرة على جسم ممثلة إباحية، وقد ظهر ذللك متطابقا جدا.

إن برنامج “Fake App” يعد تطورا كبيرا لبرنامج الفوتوشوب الشهير، فهو لايعدل على الصور فقط بل يعدل على الفيديو، وبسهولة كبيرة جدا لاتحتاج لدراسة مطولة كبرنامج الفوتوشوب، ورغم ذلك ظهرت فيديوهات على اليوتيوب تعليمية لكيفية استخدام برنامج “Fake App” .





وبرنامج “Fake App” لايقوم فقط بتركيب الصور على الوجه في الفيديو، بل يطابق تعبيرات الوجه أيضا.





ومن الناحية القانونية، لايوجد الكثير من القوانين لإنصاف ضحايا تلك الفيديوهات الزائفة.





ونتيجة لخطورة الأمر، نقدم لكم مجموعة من النصائح لتحمي نفسك واسرتك من إفساد حياتك وإقتحام خصوصياتك:





هذا البرنامج يعتمد على أمرين؛





الأول : ممثل له شكل الرأس مشابه لرأس الضحية وهو أمر لانستطيع عمل شيء فيه.





الصورة الحقيقية لفيلم سوبرمانالصورة الحقيقية لفيلم سوبرمان





سوبرمان

والثاني : صور لوجه الضحية من مختلف الزوايا، وكلما كانت الصور واضحة ومتعددة، كلما كان خروج الفيديو في النهاية واضحا لايمكن تمييز أنه مزيف إلا بالعرض على خبراء التزييف.





لذلك ننصح بشدة على الآتي:





لاتضع صورك على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، والإكتفاء بصورة واحدة حتى لا تتعرض لابتزاز أحدهم وخاصة الفتيات.





لاتقوم ببيع هاتفك أو جهاز حاسوبك قبل نزع الذاكرة الداخلية له، فمسح الصور من على الجهاز أو عمل فورمات له غير كاف لوجود برامج يمكنها استرجاع الصور المحذوفة.