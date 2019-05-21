ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة الـ 15 من مسلسل الزوجة 18

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:09 م
مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة الـ 15 من مسلسل الزوجة 18
مسلسل الزوجة 18
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
استطاع الفنان حسن الرداد، أن ينال نسبة مشاهدة عالية، بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل الزوجة 18.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الزوجة 18 للنجم حسن الرداد، الذي يقوم بدور "حمزة" مجموعة من الأحداث المثيرة.

ورفضت فريدة "ناهد السباعي"، ضمن أحداث مسلسل الزوجة 18، الزواج من "حمزة" رغم إثبات براءته من قتل محسن هنداوي، ورفض "حمزة" الصلح مع زوجته السابقة "أسما" بعد أن ذهب له ولكنه رفض الأمر.

وحاولت "أسما" الانتحار في بث مباشر على "الفيسبوك"، خلال دورها في مسلسل الزوجة 18 وشاهدتها "فريدة" و"ريم" شقيقة "حمزة" ليخبرا "حمزةط الذي ذهب إلى المستشفى، وتقرر "هايدي" استغلال الحادث للانتقام من "حمزة".

وذهبت "فريدة" إلى المستشفى للإطمئنان على "أسما"، وقام كل من "هايدي" و"شهيرة" و"ذهب" و"فريدة" بتوبيخ "حمزة" على ما فعله بـ"أسما"، ولكن فاجأهم "حمزة" بأنه لم يتزوجها من الأساس.

"مسلسل الزوجة 18"، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان مسلسل حسن الرداد شاهد مسلسلات رمضان حسن الرداد أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة