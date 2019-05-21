طريقة عمل البرجر البيتي بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة إعداد البرجر:

المقادير

كيلو لحمه مفرومة

ربع كيلو فول صويا مجروش

توابل لحمه

قرفة

جوز الطيب

هيل مطحون

‏٢ ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملعقة صغير ثوم بودره

بصله كبيرة مبشورة

ملح وكمون وفلفل

إضافة بيضة





طريقة البرجر:

‏١-يتم طحن الصويا المجروشة جيدا حتي تصبح ناعمة، ويتم نقعها في ماء أعلي منها بنسبه، وتترك حتي تلين وتفنش ويتضاعف حجمها.

‏٢-تصفي الصويا جيدا، وتخلط بباقي المقادير جيدا، ويتم فرمها في الكبة إلي أن تنعم، ثم توضح داخل الثلاجة حوالي ساعة لترتاح.

‏٣-يتم فرد البرجر في كيس بلاستيك، ويقطع أو تشكل البرجر واحده بغطاء بلاستيك، وتوضع في كيس ويكبس الهامبرجر.

٤-ترص قطع البرجر في أطباق فوم طبقات بينهم بلاستيك، وتحفظ في الفريزر، وتخرج عند الإستخدام، ليتم تحميرها وقليها في قليل من الزيت وتحشي داخل السندوتشات اللذيذة.