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طريقة عمل البرجر البيتي بخطوات سهلة وبسيطة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:11 م
طريقة عمل البرجر البيتي بخطوات سهلة وبسيطة
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طريقة إعداد البرجر:
المقادير
كيلو لحمه مفرومة
ربع كيلو فول صويا مجروش
توابل لحمه
قرفة
جوز الطيب
هيل مطحون
‏٢ ملعقة كبيرة بصل بودرة
ملعقة صغير ثوم بودره
بصله كبيرة مبشورة
ملح وكمون وفلفل
إضافة بيضة

طريقة البرجر:
‏١-يتم طحن الصويا المجروشة جيدا حتي تصبح ناعمة، ويتم نقعها في ماء أعلي منها بنسبه، وتترك حتي تلين وتفنش ويتضاعف حجمها.
‏٢-تصفي الصويا جيدا، وتخلط بباقي المقادير جيدا، ويتم فرمها في الكبة إلي أن تنعم، ثم توضح داخل الثلاجة حوالي ساعة لترتاح.
‏٣-يتم فرد البرجر في كيس بلاستيك، ويقطع أو تشكل البرجر واحده بغطاء بلاستيك، وتوضع في كيس ويكبس الهامبرجر.
٤-ترص قطع البرجر في أطباق فوم طبقات بينهم بلاستيك، وتحفظ في الفريزر، وتخرج عند الإستخدام، ليتم تحميرها وقليها في قليل من الزيت وتحشي داخل السندوتشات اللذيذة.
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