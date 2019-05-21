طريقة عمل طاجن كوسة باللحم المفرومة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:04 م
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نقدم لكم المقادير المطلوبة لعمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة، وطريقة التحضير خطوة بخطوة
طاجن اللحمة المفرومة بالكوسة
نصف كيلو كوسة مقطعة حلقات.
ربع كيلو لحم مفروم.
بصلة متوسطة مبشورة.
4 فص ثوم.
4 ثمرة طماطم متوسطة.
ملح وفلفل.
طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة المفرومة
تشوح البصلة المبشورة في ملعقة زيت على النار ويضاف إليها اللحمة المفرومة والتوابل والبهارت وتترك حتى تنضج.
يدهن الطاجن من الداخل بالزبدة أو الزيت نقوم بوضع نصف كمية الكوسة المقطعة ثم نضع فوقها اللحمة المفرومة ونقوم بوضع النصف الباقي من الكوسة.
توضع شرائح الطماطم فوق الطاجن ثم نضع الطاجن في الفرن حتي ينضج تماما ويقدم ساخن.
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