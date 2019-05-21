اعرف نتيجتك| رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

ننشر لكم رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني والتي من المقرر ظهورها خلال ساعات قليلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.





وينتظر 82 ألفًا و699 طالب وطالبة في ثمان إدارات تعليمية بالمحافظة الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 التي يمكنهم معرفتها بالاسم فقط ورقم الجلوس.





ونتعرف معًا على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني في كافة الإدارات، حيث بدأ العد التنازلي على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية وتسبب ذلك في قلق الطلاب.





نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافطة الاسكندرية

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه جاري رفع النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية خلال الساعات المقبلة.





نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 الاسكندرية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال موقع محافظة الاسكندرية نتائج فور اعتماد النتيجة من جانب المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة في القريب العاجل.





وقد خرجت مصادر رسمية من داخل مديرية التربية والتعليم لتؤكد أنه تم الانتهاء 100% من أعمال التصحيح والمراجعة وتبقت الأعمال النهائية على إعلان نتائج الطلاب، على أن ترتفع نسبة النجاح هذا العام عن سابقه، كما أن صيام المصححين لن يؤثر بالسلب على أعمالهم.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الاسكندرية 2019



