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"النقل" تطلق حملة "معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا" (صور)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:26 م
النقل تطلق حملة معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا (صور)
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كرستينا عياد
 
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تتبنى وزارة النقل في مصر، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حملة للتوعية ببعض الأخطاء التي يقع فيها جموع المسافرين المستخدمين قطارات السكك الحديد، ولحثهم على اتباع اجراءات السلامة حفاظا على ارواحهم.

أطلقت النقل عليها اسم "معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، وقامت بعرضها من خلال عدة فيديوهات يتم بثها بشاشات العرض داخل المحطات الرئيسية للهيئة.

وتتضمن الحملة النهي عن النزول او الصعود من القطارات اثناء مسيرها، او الجلوس بين عربات القطارات، وكذلك التنوية عن الاسباب المؤدية للوقوع في تطبيق الغرامات.

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