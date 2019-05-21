أول تعليق من محمد عواد بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر (صورة)

علق محمد عواد حارس الإسماعيلي على استبعاده من قائمة منتخب مصر، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.





وشهدت القائمة العديد من المفاجآت أبرزها استبعاد محمد عواد وانضمام عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال عبدالله السعيد ووليد سليمان.





ونشر عواد تغريدة على حسابه عبر تويتر، تضمنت تعبيرات بالضحك والتصفيق، كنوع من السخرية على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب واستبعاده.





واختار الجهاز الفني للمنتخب 4 حراس في القائمة هم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمود جنش.