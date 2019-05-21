ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان .. خطف "فيروز" وتهديد هاني سلامة أبرز أحداث مسلسل قمر هادي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:17 م
مسلسلات رمضان .. خطف فيروز وتهديد هاني سلامة أبرز أحداث مسلسل قمر هادي
مسلسل قمر هادي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
استطاع النجم هاني سلامة، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل قمر هادي، ويعرض على فضائية "ON E".

قبل مشهد وفاة مروان أبو المكارم "حمزة العيلى" فى المسجد، خلال الحلقة 15 من مسلسل قمر هادي، المذاع على قناة ON E، تلقى هادى "هانى سلامة" اتصالات من القرش "أحمد التهامى" يخبره بأنه خطف ابنته فيروز.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل قمر هادي صراعًا بين هادى والقرش بسبب فيروز التى يهدد القرش، بناء من تعليمات فليب، بقتلها، وطلب منه أن يقتل عصام "هادى الجيار" شقيق هانى سلامة.

هل سيقتل هادى شقيقه عصام، أم ستدفع فيروز ابنة هادى الثمن؟ أحداث مثيرة من المتوقع أن تشهدها الحلقة الجديدة من مسلسل قمر هادي توضح الصورة لهانى سلامة بطل المسلسل، ربما تحل له بعض الألغاز التى يحاول حلها منذ الحلقة الأولى.

مسلسل قمر هادي تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هانى سلامة، ويسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومحسن محيى الدين، ورشدى الشامى، ونورهان، ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وهايدى رفعت.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان مسلسل هاني سلامة شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة