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احذر يا أجيري.. قائمة منتخب مصر بلا دكة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:13 م
احذر يا أجيري.. قائمة منتخب مصر بلا دكة
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الفجر الرياضي
 
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اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.


وشهدت القائمة غياب العديد من نجوم الدوري المصري، في مقدمتهم رمضان صبحي ومحمود كهربا وعمرو السولية وأحمد فتحي.


ويعاني منتخب مصر من أزمة حقيقية بعد إعلان قائمة الفراعنة، وهي غياب البديل المناسب في ظل خلو دكة البدلاء من اللاعبين البارزين، حيث لن يكون هناك بديلا حقيقيا لكل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وأيضا محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا.


ويتواجد منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 بالمجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

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المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة أمم إفريقيا 2019
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