قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:05 م
الفجر الرياضي
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تساوى عدد المدافعين مع لاعبي خط الوسط في قائمة منتخب مصر بوجود 9 مدافعين مقابل 9 لاعبين في خط الوسط استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة من 25 لاعبًا استعدادًا
لخوض مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا 2019 وهي:
قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش
خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر
المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي
خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعلي غزال ونبيل عماد دونجا وعمرو
وردة ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح
خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي
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