قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط

تساوى عدد المدافعين مع لاعبي خط الوسط في قائمة منتخب مصر بوجود 9 مدافعين مقابل 9 لاعبين في خط الوسط استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة من 25 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا 2019 وهي:

قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعلي غزال ونبيل عماد دونجا وعمرو وردة ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي