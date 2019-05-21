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قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:05 م
قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط
أحمد حجازي
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الفجر الرياضي
 
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تساوى عدد المدافعين مع لاعبي خط الوسط في قائمة منتخب مصر بوجود 9 مدافعين مقابل 9 لاعبين في خط الوسط استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

 

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة من 25 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا 2019 وهي:

 

قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش

 

خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي

 

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعلي غزال ونبيل عماد دونجا وعمرو وردة ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح

 

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي

 

 

 

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