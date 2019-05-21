عاجل.. أجيري يعلن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019
اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، واللاعبون هم :
- أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)
- وليد سليمان (الأهلي)
- عبد الله السعيد (بيراميدز)
- احمد علي كامل (المقاولون العرب)
- محمد النني (ارسنال الانجليزي)
-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)
- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)
- عمر جابر (بيراميدز)
- أحمد الشناوي (بيراميدز)
- مروان محسن (الأهلي)
- محمد أبوجبل (سموحة)
- طارق حامد (الزمالك)
- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)
- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)
- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)
- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)
- أيمن أشرف (الأهلي)
- محمد الشناوي (الأهلي)
- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)
- باهر المحمدي (الاسماعيلي)
- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)
- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)
- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)
- محمود علاء (الزمالك)
- أحمد أبو الفتوح (سموحة)
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019 بجانب زيمبابوي والكونغو وأوغندا.
- 25 لاعبا في قائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا
- قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس.. بيراميدز أكثر من الأهلي والزمالك "المتساويين"
- إيهاب لهيطة في النيجر لوضع ترتيبات المنتخب
- بعد تجاهل المنتخب .. شاهد أول رسالة من الحضري لـ"أحمد ناجي"
- المنتخب الوطني يعلن موعد السفر للنيجر
- سر رفض أجيري تحديد بديل لنجم الأهلي في المنتخب
- عاجل.. "الفجر الرياضي" يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب
- تعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام النيجر
- المنتخب يطير إلى النيجر عبر "مصر للطيران" ظهر اليوم
- تعرف على قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019