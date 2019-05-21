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محمد بن راشد يعلن عن إطلاق نظام "الإقامة الدائمة" في الإمارات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:06 ص
محمد بن راشد يعلن عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة في الإمارات
محمد بن راشد
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وكالات
 
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أعلن نائب رئيس الامارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، إطلاق نظام اقامة البطاقة الذهبية الدائمة في الامارات.

 

وذكر آل مكتوم في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها "اليمن العربي"، "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الامارات"، مبيناً أنها، "اقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

 

وبين أن، "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار  درهم".

 

وقال أنه، "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات... نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا"، مبيناً أن، "جميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

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