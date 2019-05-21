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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الحشو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:02 ص
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الحشو
الجيش اليمني
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وكالات
 
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية في مديرية الحشوة.

 

وقالت مصادر يمنية، إن "قوات الجيش بمساندة من طيران الأباتشي التابعة للتحالف العربي تمكنت من استعادة السيطرة وتطهير جبال سمر والنهدين والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة"، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الثلاثاء.

 

وتكبدت مليشيا الحوثي خلال المعارك اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها، في حين شهدت فيه صفوفها انهيارات كبيرة حيث فر العشرات من عناصرها.

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المزيد عن: مواقع جديدة اليمن الحوثيين الحشو الجيش اليمني
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