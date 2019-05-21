تداول 304 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 26 سفينة وتم تداول 304 شاحنات بضائع و118 سيارة حيث شملت حركة الواردات 157 شاحنة و110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 147 شاحنة بضائع و8 سيارات.



