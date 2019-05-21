ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تداول 304 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:00 ص
تداول 304 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
كرستينا عياد
 
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 26 سفينة وتم تداول 304 شاحنات بضائع و118 سيارة حيث شملت حركة الواردات 157 شاحنة و110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 147 شاحنة بضائع و8 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، Moseld GK بينما غادر الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى أيلة، بريدج، سينا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة