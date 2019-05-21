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زيدان يثير الشكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:28 ص
زيدان يثير الشكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد
زيدان
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محمد الصو
 
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أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول مستقبل الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، ولم يحدد موقفه النهائي سواء برحيله أو بقاءه.

 

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "صن" عن بقاء بيل أو رحيله، إنه لا يعلم ماذا سوف يحدث حقيقة، فهو يعتمد على لاعبين آخرين فى الفترة الأخيرة، وهذا كان واضحًا".

 

وارتبط اسم بيل بالرحيل عن صفوف النادى الملكى بعد موسم كارثى قضاه مع ريال مدريد، وفقدان مكانه الأساسى فى صفوف النادى الملكى.

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