نجم برشلونة جاهز لنهائي كأس إسبانيا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي يواصل استعداداته لمواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن البرسا عاد إلى التدريبات صباح يوم الإثنين للإستعداد لنهائي الكأس من أجل تحقيق الثنائية المحلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تواجد آرثر ميلو نجم البرسا يعد الحدث الرئيسي للمران، حيث بات ميلو جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة المقبلة بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري هذا الموسم برصيد 87 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.