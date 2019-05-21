ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم برشلونة جاهز لنهائي كأس إسبانيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:25 ص
نجم برشلونة جاهز لنهائي كأس إسبانيا
برشلونة
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي يواصل استعداداته لمواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن البرسا عاد إلى التدريبات صباح يوم الإثنين للإستعداد لنهائي الكأس من أجل تحقيق الثنائية المحلية.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تواجد آرثر ميلو نجم البرسا يعد الحدث الرئيسي للمران، حيث بات ميلو جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة المقبلة بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

 

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري هذا الموسم برصيد 87 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

Advertisements
المزيد عن: نهائي كاس الملك فالنسيا رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة