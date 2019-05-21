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فؤاد علام: الضربات الاستباقية تعتبر قمة النجاح الأمني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:34 ص
فؤاد علام: الضربات الاستباقية تعتبر قمة النجاح الأمني
اللواء فؤاد علام
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء فؤاد علام، إن الضربات الاستباقية تعتبر قمة نجاح أي جهاز أمني، لأن ذلك يعني أن الجهاز احترف لدرجة متابعة العناصر الإرهابية ووجه لها ضربة استباقية قبل القيام بعملياتها الإرهابية.

وشدد "علام"، في مدخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، على أن هذا يعتبر "قمة النجاح".

ولفت الخبير الأمني، إلى أنه يتمنى القبض عليهم أحياء، مشيرا إلى أنه في الغالب يقوم الإرهابيون بفتح النار على الأمن عند اقتراب قوات الأمن منهم، ويبادلهم الأمن النار ما يؤدي لمقتلهم، موضحا أن القبض عليهم أحياء يؤدي إلى الحصول على معلومات لتوجيه ضربات استباقية لعناصر أخرى.
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المزيد عن: فؤاد علام سيد علي خبير أمني الإرهاب
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