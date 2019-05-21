لجنة الانضباط تصدم جماهير القادسية

تلقت جماهير نادي القادسية خبرًا صادمًا من قبل لجنة الانضباط، بعدما رفضت احتجاج الفريق على مشاركة لاعب الحزم بشكل مخالف، في المباراة الأخيرة بالدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقامت إداراة القادسية بتقديم احتجاج عقب المباراة، على مشاركة مسعود بخيت لاعب الحزم، بداعي تقيه ثلاث بطاقات صفراء، ولكن لجنة الإنضباط كشفت أن اللاعب تعرض لعقوبة الإيقاف منذ الجولة العشرين.

الجدير بالذكر أن نتيجة المباراة تسببت في هبوط القادسية، ولعب الحزم على الملحق المؤهل للدوري السعودي.