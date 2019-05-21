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خبير مكافحة الإرهاب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عمل الصهاينة في قناة الجزيرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:46 ص
خبير مكافحة الإرهاب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عمل الصهاينة في قناة الجزيرة
الدكتور زكريا سالم - خبير مكافحة الإرهاب
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور زكريا سالم، خبير مكافحة الإرهاب، إن قناة الجزيرة أذاعت فيلما منذ أيام، عن "الهولوكوست" اليهودي، وأنه خدعة لابتزاز الألمان، وهذا أثار غضب إسرائيل.

وأضاف "سالم"، في مدخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن القناة أقالت اثنين من الصحفيين، لكي تعلق هذه المشكلة في رقبتهم.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب، أن هناك حوالي 17 صهيوني يعملون في قناة الجزيرة.
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