المخرج عمر زهران يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:57 ص
نعيم يوسف
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قال المخرج عمر زهران، إن الفنانة القديرة سهير البابلي، بخير وصحتها قد تحسنت جدًا، لافتًا إلى أنها كانت تجري بعض الفحوصات الطبية.
وأضاف "زهران"، في مدخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه فوجئ بردود فعل الناس بعد نشر صورتها، وأسرتها لا تنام منذ الأمس من كثرة الاتصالات للاطمئنان على حالتها الصحية، معربًا عن شكره لكل جمهورها من المحيط إلى الخليج.
وأشار إلى ان الفنانة القديرة تركت المستشفى وحالتها مستقرة، وبصحة جيدة الآن.
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