المقاومة الإيرانية تكشف عن الظروف الخطيرة التي يعيشها نظام الملالي

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قالت المقاومة الإيرانية إن الملا حسن روحاني التقى بمجموعة من أفراد النظام، وحذر من الظروف المتأزمة للنظام التي أدت إلى «انحناء الظهور»، بحسب تعبيره.



وأوضحت المقاومة أن روحاني قال بأن النظام يعاني من ظروف خطيرة قائلا: "أمامنا عام صعب، لدينا مشكلة في هذا العام"، مضيفاً"أمامنا أيام صعبة، أصعب مما تعتقدون".



وذكرت المقاومة أن وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية نقلت عن الملا حسن روحاني رئيس النظام قوله "إنّ بلاده تمر بظروف صعبة، واصفا العقوبات الحالية بأنها "أصعب من تلك التي فرضت على طهران خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية".



واضاف روحاني : "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا، أو مبيعات النفط، أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح".

