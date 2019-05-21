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رئيس "الأرصاد" يحذر المواطنين من طقس خطير في هذا الموعد.. ويؤكد: "الصيف لم يبدأ بعد"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:08 ص
رئيس الأرصاد يحذر المواطنين من طقس خطير في هذا الموعد.. ويؤكد: الصيف لم يبدأ بعد
حالة الطقس
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم ارتفعت درجتين، وغدًا سترتفع 5 درجات، وبعد الغد سترتفع درجتين، ويوم الخميس ستصل درجة الحرارة لـ44 درجة على القاهرة.

وحذر المواطنين بتوخي الحذر في الخروج وقت الظهيرة بسبب الطقس المرتفع درجة حرارته أي أن الطقس سيكون "خطير على المواطن ومن الممكن أن يعرضه لضربة شمس لذا عليه توخي الحذر".  

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ارتفاع درجة الحرارة من السمات الطبيعية للنصف الثاني من فصل الربيع، لافتَا إلى أن فصل الربيع ليس الأفضل في فصول السنة، بل الخريف على عكس ما هو معروف.

وأشار إلى أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، وسيبدأ 226 المقبل، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة ستكون عالية لكن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة، وهذا لن يؤدي إلى الشعور نسبيًا بارتفاع درجة الحرارة.
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