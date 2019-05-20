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عاجل.. أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:43 م
عاجل.. أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية (فيديو)
سهير البابلي والمخرج عمر زهران
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إسلام سعفان
 
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طمأنت المنتجة والفنانة إسعاد يونس، الجمهور على صحة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وقامت إسعاد يونس،ـ بزيارة سهير البابلي في منزلها لطملأنة الجمهور، ووجهت سهير للجمهور رسالة تهنية بمناسبة شهر رمضان.

وكانت الفنانة سهير البابلي، قد دخلت أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأظهرت الصور، التي كشف عنها المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، الفنانة سهير البابلي وهي في حالة ”وهن“، حيث ارتدت غطاء رأس ومعصما طبيا، وهو ما يشير إلى قُرب خضوعها لعملية جراحية.

ونشر عمر زهران، الصور وهو برفقة سهير البابلي، على صفحته الخاصة عبر ”فيس بوك“ خلال زيارته لها داخل المستشفى، وعلقّ عليها قائلًا: ”كل الدعوات من قلبي، لسيدة المسرح، وأيقونة الفن الرائعة دومًا، سهير البابلي“.

وكانت الفنانة الكبيرة، تتبادل الحديث والابتسامات مع المخرج عمر زهران، لرفع حالتها المعنوية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي، متمنين لها الشفاء العاجل.


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