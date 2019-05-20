مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب بدعوة المملكة عقد قمة عربية طارئة
الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 م
الفجر السعودي
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رحب مجلس الوزراء بدولة فلسطين، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمة عربية طارئة بمكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم (الإثنين) في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة، مؤكدًا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم (الإثنين) في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة، مؤكدًا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.
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