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محافظ الدقهلية: 147 ألف طن قمح تم توريدها

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:44 م
محافظ الدقهلية: 147 ألف طن قمح تم توريدها
توريد القمح
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محمد كشك
 
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، نجاح موسم توريد القمح الذي لا يزال في بدايته مشيرا إلى أنه تم توريد 147 ألف و571 طن حتى مساء اليوم الإثنين.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين بما يضمن انسياب حركة التوريد، والتأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون على مستوى المحافظة.

من جهته، أشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة إلى الشون والصوامع والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.
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