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التعاون الخليجي والمملكة المتحدة يبحثان أوضاع منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:36 م
التعاون الخليجي والمملكة المتحدة يبحثان أوضاع منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي
التعاون الخليجي - ارشيفية
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وكالات
 
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بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي جوليان رايلي، استراتيجية المملكة المتحدة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وما تشتمل عليه من أبعاد سياسية وأمنية وتنموية وديموغرافية وبيئية. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الارتباط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وأهمية مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر، والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وصرح العويشق، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون بينهما، وأبرز التحديات وأهم الفرص فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية في منطقة البحر الأحمر.
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