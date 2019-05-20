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أحمد موسى لـ قطر: ابعدوا عن مكة المكرمة

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:33 م
أحمد موسى لـ قطر: ابعدوا عن مكة المكرمة
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داليا الحسين
 
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وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لاذعة لقطر عقب استهداف مليشيات الحوثي التابعة لإيران مكة المكرمة بصواريخ قائلًا: "ابعدوا عن مكة المكرمة لا قمة خليجية ولا إسلامية.. ليس لكم مكان في مكة"، متسائلًا: "بأي وجه ستحضر دويلة قطر قمة مواجهة مخاطر إيران وهي موالية لطهران".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن مكة المكرمة تفتح أبوابها للدول التي تبحث عن السلام وتحافظ على شعوبها وبلادها"، مشيرًا إلى أن الأرض المقدسة لا يمكن أن تستقبل دول تدمر في شعوب دول أخرى أو يدهم ملوثه بالدماء مثل أمير قطر تميم بن حمد أو رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أو إيران.

وقد دعت المملكة العربية السعودية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، الأحد، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة إلى القمتين التي وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المصدر أن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة".

وقال المصدر إنه "بالنظر إلى هذه التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، دعا خادم الحرمين أشقاءه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في 30 مايو 2019 الجاري لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
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المزيد عن: مكة المليشيات الإرهابية أخبار مصر أحمد موسى
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