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تدريبات خطَطيةٌ في مران الأهلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:00 م
تدريبات خطَطيةٌ في مران الأهلي
الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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ركز مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

وقام لاسارتي بتدريب اللاعبين على بعض الجُمَل الفنية والخُطَطيّةٌ، وحرص على توجيه تعليمات خاصة خلال المران.

كما أجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء غدٍ، للمبيت بأحد الفنادق.

كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية، تحت إشراف أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال في بداية المران.

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