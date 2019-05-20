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عاجل.. لاسارتي يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:47 م
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية. وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.

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