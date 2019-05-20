أزمة "هواوي" تهوي بمؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق

أثرت أزمة "هواوي" على البورصة الأمريكية لتتراجع في نهاية التعاملات، بضغط من قطاع التكولوجيا الذى هبط بنحو 1.8 %.





كما تراجع سهم آبل بأكثر من 3 % بعد خفض السعر المستهدف، ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وكانت شركة جوجل التابعة لألفابت إلى جانب إنتل وكوالكوم وغيرها قامت بتعليق النشاط التجاري مع هواوي في خطوة أعقبت القرار الأمريكي بوضع الشركة الصينية ضمن قائمة تتطلب من الشركات الأمريكية الحصول على رخصة للقيام بأنشطتها معها.





وعلى جانب آخر، فإن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال قائمة حيث أُشير في الأسبوع الماضي لتوقف المحادثات بين الجانبين.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمئة أو ما يعادل 84.10 نقطة ليهبط إلى 25679.9 نقطة.





كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6 % ليسجل 2840.2 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر "ناسداك" فشهد هبوطاً بنحو 1.5 % ليسجل 7702.3 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.06 % إلى مستوى 97.937.