نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي، و تكليف هام لرئيس الوزراء بشأن محافظة القاهرة.

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الكندي "جورج فيوري" والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

حزب الحرية المصري يطلق منتدى الشباب الأول

نظم حزب الحرية المصري منتدى الشباب الأول بعنوان (الشباب بين الواقع والمأمول) بقيادة محمد مهني مقرر المؤتمر وأمين شباب الجمهورية بالحزب ومنسق المؤتمر ودكتور مصطفي الشربيني الامين العام المساعد وذلك تحت رعاية دكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري.

تكليف هام لرئيس الوزراء بشأن محافظة القاهرة

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة؛ في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

رئيس المجلس العسكري السوداني يبعث برسالة شكر للرئيس السيسي

بعث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برسالة شكر وتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي، رداً على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبة أنقرة باحترام "الحقوق السيادية" لقبرص

جدد الاتحاد الأوروبي الإثنين، دعوته تركيا إلى احترام "الحقوق السيادية" لقبرص و"الامتناع" عن أي "عمل غير قانوني"، في إشارة إلى نية انقرة التنقيب عن الغاز في "المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".