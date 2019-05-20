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المملكة تجدد التزامها بمكافحة الأوبئة والسمنة والأمراض السارية حول العالم

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:53 م
المملكة تجدد التزامها بمكافحة الأوبئة والسمنة والأمراض السارية حول العالم
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الفجر السعودي
 
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جددت المملكة العربية السعودية، التزامها بمكافحة انتشار الأوبئة والسمنة والتبغ والأمراض السارية حول العالم.

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أهمية مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، حيث يتم إطلاق التزامات صحية كبيرة تتبناها الدول الأعضاء ومنهم المملكة، وذلك في تصريحات له علي هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف.

وأضاف جوخدار، أن من بين الموضوعات التي تلتزم بها المملكة في هذا الاجتماع، مكافحة السمنة والتبغ والأمراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الأوبئة حول العالم.

وتابع، إن المملكة هي إحدى الدول التي تلتزم بالتغطية الصحية الشاملة، ولديها إمكانية لجميع فئات المجتمع المحلي، وسيستمر التوسع ليغطي جميع أنحاء المملكة، لتعطي المملكة دروسًا مستفادة للدول الأخرى .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المملكة العربية السعودية تؤدي دورًا مهمًا في منظمة الصحة العالمية؛ حيث تشغل الدكتورة السعودية حنان بلخي، مساعد مدير عام المنظمة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن هناك مسؤولين سعوديين في بعض الإدارات بالمنظمة، وسيكون للمملكة المزيد من التمثيل في المنظمة العام القادم في مناصب سيكون لها دور فعال في قيادة الصحة العالمية.

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المزيد عن: مكافحة المملكة اﻟﻌﺎﻟﻢ السمنة الأوبئة
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