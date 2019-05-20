خالد سليم على المكشوف بالأوبرا

يلتقى النجم خالد سليم مع جمهوره فى دار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات الامسيات الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 23 مايو .



