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خالد سليم على المكشوف بالأوبرا

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:50 م
خالد سليم على المكشوف بالأوبرا
خالد سليم
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الفجر الفني
 
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يلتقى النجم خالد سليم مع جمهوره فى دار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات الامسيات الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 23 مايو .

اعد خالد برنامج فنى متنوع يضم باقة من اشهر اعماله الخاصة منها بلاش الملامة ، خد الجميل ، بدري الوداع ، عشنا قد إيه ، عالم تاني ، أنا عاشق ، حلم عمري ، ولا ليلة ولا يوم ، نسيت نفسي ، زعلان ، كان فين من بدري وقابلت عينيك الى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة .
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