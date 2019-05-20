ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو هيروين بالخانكة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:50 م
محمد نبيل
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قررت نيابة الخانكة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطه بحوزتة 5 كيلو جرام هيروين بقصد الإتجار بدائرة مركز شرطة الخانكة.
كانت قد وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بقيام عاطل 40 سنة، مُقيم سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات "بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من منطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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