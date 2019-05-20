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السفير الأمريكي باليمن يجدد دعم بلاده للحكومة الشرعية

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:58 م
السفير الأمريكي باليمن يجدد دعم بلاده للحكومة الشرعية
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وكالات
 
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جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل، دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الامم المتحدة.

وشدد اليماني وفقاً بوكالة الأنباء اليمنية، على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية تحقق، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها مليشيا الانقلاب.
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