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مكة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها في يوم تتويجه (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:45 م
مكة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها في يوم تتويجه (صور)
مكة محمد صلاح
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مكة محمد صلاح الطفلة الرقيقة ابنه اللاعب الكبير والعظيم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، حيث فاز محمد صلاح بلقب هداف الدورى الإنجليزي، وأثناء احتفال محمد صلاح بالتتويج ظهرت مكة محمد صلاح وهى تشارك والدها الاحتفال بهذا التتويج وتلعب بالكرة أمام جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، ومنذ ظهورها تفاعل معها الجماهير وقاموا بتشجيعها والتصفيق لها بحرارة شديدة، الجدير بالذكر أن زوجه محمد صلاح ظهرت أيضا برفقة ابنتها وهى تشارك زوجها فرحة التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مكة محمد صلاح في ملعب آنفيلد
قامت كاميرات ملعب آنفيلد بتسليط الأضواء على الطفلة مكة محمد صلاح أثناء احتفالها مع والدها ومداعبتها للكرة أمام والدها وأمام جمهور نادي ليفربول، الجدير بالذكر أن مكة تظهر بشكل دائم مع والدها في الصور التي يقوم بنشرها محمد صلاح بالأكونت الخاص به على موقع إنستجرام، بالإضافة إلى ظهور مكة في معظم حوارات محمد صلاح التلفزيونية، حيث ظهرت مؤخرا في لقاء والدها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج كل يوم والذي يذاع على قناة ON E الفضائية.

كما صرح محمد صلاح بأنه لا يجد قلق من ظهور ابنته على شاشات التلفزيون بل يفرح عندما ابنته تشاركه لحظات فرحه وسعادته، لاسيما ظهرت مكة مؤخرا في إعلان شركة فودافون الذي قدمه والدها، مع العلم بأن محمد صلاح يقضي وقتا طويلا في التدريب بالنادي وعندما يعود إلى منزله يقضي باقي يومه في اللعب مع ابنته.
مكة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها في يوم تتويجه (صور)
مكة محمد صلاح تخطف الأنظار من والدها في يوم تتويجه (صور)
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