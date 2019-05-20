"السعودية للكهرباء" تستعد لموسم العمرة ورمضان بفرق ميدانية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، جاهزيتها التامة لموسم العمرة ورمضان، من خلال حزمة الإجراءات التي تقوم بها في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت: إن الخطط الفنية الخاصة بإدارة فرق الطوارئ والاستعدادات التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية، عززت من موثوقية الخدمة الكهربائية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وترتكز الخُطة التشغيلية للنظام الكهربائي لشهر رمضان المبارك، على تعزيز شبكات التوزيع من خلال ربط محطات التحويل وتعزيز شبكات الجهد المتوسط في المنطقة المركزية ومناطق اسكان المعتمرين والزوار، حيث بلغت أطوال الكابلات 288 كيلومترا، كذلك تم تعزيز مناطق العشوائيات من خلال تنفيذ 19 أمر عمل بأطوال كابلات بلغت ست كيلومترات، وتركيب محطتين واستبدال محطتين أخريتين وذلك خلال عام 1440هـ؛ بهدف ضمان موثوقية أداء الشبكة الكهربائية استعداداً للعام الحالي.

وفيما يتعلق بالصيانة الوقائية، تقوم خطة "السعودية للكهرباء" على التخطيط والاستعداد لمواسم رمضان من بداية كل عام، حيث يتم إجراء الصيانة الوقائية للشبكات الكهربائية من محطات توليد وشبكات نقل وعناصر شبكة التوزيع؛ لضمان تقديم خدمة كهربائية أمنة لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، وشملت الصيانة الوقائية لعناصر الشبكة 8160 عدادات، و 1000 كبينة توزيع، و17617 محطة توزيع.

وتتركز مهام واستعدادات عمليات الكهرباء في متابعة أداء الشبكة الكهربائية على مدار الساعة بمكة المكرمة، واستقبال البلاغات والأعطال الطارئة ومتابعتها، وتوزيع البلاغات على الأفراد بمراكز الانطلاق، والمشاركة مع الجهات الحكومية والخدمية لتسهيل أعمال إعادة الخدمة الكهربائية، إضافة إلى وضع الخُطط البديلة لنقل وتخفيف الأحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بموثوقية عالية، بالتنسيـق مع مركز توزيع الأحمال، والإشراف على ستة مراكز انطلاق موزعه جغرافياً بمكة المكرمة.

وتعتمد "السعودية للكهرباء" تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية، وهو مشروع مُتكامل ينفذ بالاعتماد على تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية وتتبع الفِرق والمركبات والاتصال المباشر، مما يساعد العاملين على إتمام العمل بفاعلية أكبر لإيصال خدمة أفضل للسادة المشتركين، ويتيح للمشرفين فهم ما يحدث ميدانياً، ليتم وضع الخُطط التفصيلية بما يضمن متابعة الأداء وتحسينه باستمرار.

ويهدف نظام أتممة الشبكات إلى استخدام أحدث التقنيات لإدارة الشبكات، وذلك بالتحكم في محطات التوزيع عن بُعد مما يُسهم بفاعلية في تقليص فترات الانقطاع الطارئ وتقليص المناطق المتأثرة جراء الانقطاع.

وتتم تغذية المسجد الحرام من ست محطـات تحويل رئيســية بجهد (13.8/110كيلو فولت)، هي محطة تحويل جبل قبيس، ومحطة تحويل الشُبيكة، ومحطة تحويل الشامية (1)، ومحطة تحويل الحرم (2)، ومحطة تحويل الشامية (2)، ومحطة الخدمات، إضافة لمحطات التوليد الإحتياطية التابعة للرئاسـة العامـة لشـئون المسـجد الحرام والمسجد النبوي، وهي محطة توليـد كدي، ومحطة المولدات الاحتياطية الخاصة بتغذية الأحمال الكهربائية في مبني التوسعة والساحات ومباني الخدمات.

وفيما يخص المسجد النبوي الشريف، تتمثل الأهداف الاستراتيجية للشركة في تقديم خدمة كهربائية ذات مستوى عالي من الموثوقية في سبيل راحة زوار المسجد وكل من له علاقة بخدمتهم من مواطنين ومقيمين وإدارات حكومية ومؤسسات تجارية. وتحرص «السعودية للكهرباء» على تقديم الخدمة الكهربائية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بأفضل مستوى ممكن، إضافة إلى توصيل الكهرباء للمشاريع الكبرى التي تخدم زوار المسجد النبوي، وذلك بتنفيذ العديد من مشاريع شبكات النقل والتوزيع اللازمة لذلك، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي بالمدينة المنورة وذلك بتشغيل عدد من مشاريع محطات التحويل الرئيسية الجديدة وتنفيذ عدد من مشاريع تعزيز شبكات النقل والتوزيع.

وقدمت الشركة عدداً من المشاريع؛ لتعزيز شبكات التوزيع بالمدينة المنورة، منها: تشغيل محطتي تحويل 110/13.8 ك. ف (الخاتم - شرق المدينة)،,إحلال الشبكات القديمة وتخفيف أحمال شبكات الجهد المتوسط بالمدينة المنورة، بتمديد مغذيات جهد متوسط جديدة، بطول إجمالي (36 كيلومتر كابلات) بتكلفة (12 مليون ريال)، وتخفيف أحمال شبكات الجهد المنخفض بالمدينة المنورة، بتمديد مُغذيات جهد منخفض جديدة، بطول إجمالي (10 كيلومترات) بتكلفة (2.5 مليون ريال)، واستبدال وتركيب 25 محطة توزيع بالمدينة المنورة، بتكلفة (2.9 مليون ريال)، وتوصيل الكهرباء للمشاريع الجديدة، واعتماد توصيل الكهرباء لعدد من المشاريع الجديدة بالمدينة المنورة، وتأمين المواد اللازمة لصيانة الشبكات (قطع غيار) والفرق الميدانية اللازمة، وتزويد مستودعات الشركة بالمدينة المنورة بجميع قطع الغيار اللازمة لصيانة شبكات التوزيع بمناطق إسكان الزوار.