بالصور… مستشار رئيس الجمهورية ووزير الرياضة يتفقدون “إستاد الإسماعيلية “
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:41 م
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قام المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم و الكابتن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بجولة صباح اليوم فى مدينة الإسماعيلية، تفقدوا خلالها اللمسات الأخيرة والإستعدادات لإستضافة الإسماعيلية المجموعة السادسة من البطولة الأفريقية ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير لإستاد الإسماعيلية ورفع الكفاءة للمنشآت الرياضية وملاعب التدريب وغرف خلع الملابس .
وكان فى إستقبال الوفد الرئاسى كلاً من اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والكابتن محمد شيحة مدير البطولة بالإسماعيلية وجمع كبير من القيادات الأمنية والقوات المسلحة وأعضاء مجلس ادارة النادى الاسماعيلى .
وتأتى هذه الزيارة فى إطار إستعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه الى 19 يوليو و تقام مبارياتها فى خمس محافظات تشمل القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والتى تشهد مشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة والتى تقام لأول مرة فى الصيف .
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