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"أبورية" مديرًا لمستشفى المنشاوي العام بطنطا

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:12 م
أبورية مديرًا لمستشفى المنشاوي العام بطنطا
صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارا بتعيين الدكتور متولي أحمد أبو رية، بدرجة كبير الأخصائيين، مدير مستشفى المنشاوي العام الأسبق بطنطا، مديرا للمستشفى للمرة الثانية وذلك خلفا للدكتور محمد جابر.

وجاء قرار وكيل وزارة الصحة بالغربية، تنفيذا لحكم قضائى، بإعادة "أبورية" للعمل مديرا للمستشفى بعد رفعه دعوى قضائية، تتضمن تضرره من إبعاده عن منصب مدير المستشفى ونقله للعمل رئيسا لقسم الجراحة بالمستشفى بحسب قوله.
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