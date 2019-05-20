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اللغة الصينية والتربية البدنية للبنات ضمن وظائف التعليم

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:04 م
اللغة الصينية والتربية البدنية للبنات ضمن وظائف التعليم
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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بعد أشهر من إقرار تدريسها في المناهج السعودية، دخلت اللغة الصينية للمرة الأولى قائمة التخصصات المطلوبة على الوظائف التعليمية للجنسين، إضافة إلى تخصص التربية البدنية لمعلمات المرحلة الابتدائية.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الوظائف المتاحة لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، يبدأ اعتبارا من العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء 17 رمضان الجاري حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

وتضمنت التخصصات المطلوبة للمعلمات رياض الأطفال، والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، والتربية الأسرية، والتربية الفنية، والتربية الاجتماعية والوطنية، والحاسب الآلي، والمكتبات، والمهارات النفسية والاجتماعية، والكيمياء والأحياء والفيزياء، والعلوم الإدارية والتربية البدنية، والتربية الخاصة، والإرشاد الطلابي، واللغة الصينية، والحاسب الآلي.

واحتوت التخصصات المطلوبة للمعلمين التربية الإسلامية، واللغة العربية واللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات والتربية الفنية والتربية الاجتماعية والوطنية، والحاسب الآلي، والمكتبات، والمهارات النفسية والاجتماعية، والكيمياء والفيزياء والأحياء، والعلوم الإدارية، والتربية البدنية، وعلم الأرض، والتربية الخاصة، والإرشاد الطلابي، واللغة الصينية.

وتوزعت الوظائف التعليمية على النحو التالي: البنين 594 للمرحلة الابتدائية، و314 للمرحلة المتوسطة، و4045 للمرحلة الثانوية، بينما للبنات 1756 للمرحلة الابتدائية، و288 للمرحلة المتوسطة، و3459 للمرحلة الثانوية.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي القادم 1440هـ - 1441هـ.
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