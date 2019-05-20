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محافظ كفر الشيخ يكرَّم طالبا لتفوقه في دراسته وحفظه للقرآن الكريم

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:57 م
محافظ كفر الشيخ يكرَّم طالبا لتفوقه في دراسته وحفظه للقرآن الكريم
المحافظ والطالب
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الفجر
 
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كرّم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الطالب محمود عبد الرحمن سليمان، المقيد بالصف السادس بمعهد الرياض الابتدائي، وذلك لتفوقه في دراسته وحفظه للقرآن الكريم وحصوله علي مراكز متقدمة في إلقاء الشعر بمسابقات الأزهر الشريف، قائلًا " أنه فخور بمجهوده المتميز في إلقاء الشعر وأنه أنبت نبات طيب مشيدًا بطلاقته "، مقدمًا خالص الشكر لوالده ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وجاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعلاء العريان، ممثل منطقة كفر الشيخ الأزهرية.
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