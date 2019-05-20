مركز العمليات الأمنية يحذر من هطول الأمطار بالطائف

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حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من هطول الأمطار على بالطائف.



وقال المركز في تغريده عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، "الآن.. هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف.. نود أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية".