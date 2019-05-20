البورصة تواصل نزيف الخسائر ..ورأس المال السوقي يفقد 7.7 مليار جنيه





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ولازالت قيم التداول ضعيفة والذي جاءت في غياب الحكومة وقيادات سوق المال.





وخسر رأس المال السوقي نحو 7.7 مليار جنيه جنيه نحو ليصل الي 733.7مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليصل إلى مستوى 13,379.46 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 599.42 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1,518.9 نقطة.





وقال مصطفي نور الدين خبير أسواق المال، أنه مازال الأداء السلبى على المؤشر البورصه المصريه بأحجام تداول منخفضه نتيجه لضعف السيولة والمؤشر يفقد قرب ال ٥٠٠ نقطه، حيث ان التداولات فى بدايه الاسبوع تنخفض داخل النطاق العرضى عند ١٤١٦٥ نقطة إلى أن وصل الى ١٣٦٤٤نقطة فى نهايه تعاملاتةالاسبوع الماضى .

وأوضح خبير أسواق المال من خلال تصريح خاص ل"فجر " ، أن النزيف مازال مستمر والجميع فى إنتظار أى قرارات بشأن صفقه جلوبال لإحياء السوق مره أخرى وضخ السيولة لإيقاف النزيف المستمر ، نتيجه تعسف القرارات الاداريه، وغلط الضرائب المستمر تجاه المتعاملين .





وأشار الي، أنه بالرغم من إتجاه المركزى الى الخفض الى ان السوق أصبح مصدر قلق المتعاملين منذ أكثر من عام والاتجاه هابط غير مباشر والجميع ينتظر تدخل الدوله لحل الأزمه.





وتراجعت قيم تداولات حيث سجلت نحو 401,67 مليون جنيه ، بأحجام تداول 86.5مليون سهم ، عبر تنفيذ 12.4 الف عملية بيع وشراء.





وعلي صعيد تعملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 56.4% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 35.6.%، 7.9% علي التوالي .





وأتجهت تعاملات المصريين نحو االبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بـ 10.3 مليون جنيه و 15.1 مليون جنيه.





من جانبه فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية،بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة أمس الأحد ، بداية جلسات الأسبوع، وعمق المؤشر الرئيسي نت خسائه ليكسر حاجز 13600 نقطة بدعم من ضغط بيعي قوي من العرب والأجانب .







