تنفيذ ملتقى حرفي وورشة إنتاجية لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب القنايات

في إطار جهود الدولة للإهتمام بالمرأة وتنمية قدراتها ومهاراتها والتنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة ظاهرة البطالة في المجتمع....أعلن االدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ " ملتقي حرفي وورشة إنتاجية " لعضوات أندية الفتاة والمرأة وذلك من اليوم وحتي الجمعة الموافق 24 مايو2019 بالتعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة وجمعية الشباب للسكان والتنمية .





أكد المحافظ على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً لإتاحة دخل منتظم لها ولأسرتها إيماناً بأهمية دورها في المجتمع مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية للمرأة لتزويدها بالعلم والمعرفة في المجالات المختلفة وتنمية مهاراتها الحياتية و تأهيلها لسوق العمل وتحسين مستوي معيشتها.



