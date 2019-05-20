تنفيذ ملتقى حرفي وورشة إنتاجية لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب القنايات
الإثنين 20/مايو/2019 - 01:27 م
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في إطار جهود الدولة للإهتمام بالمرأة وتنمية قدراتها ومهاراتها والتنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة ظاهرة البطالة في المجتمع....أعلن االدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ " ملتقي حرفي وورشة إنتاجية " لعضوات أندية الفتاة والمرأة وذلك من اليوم وحتي الجمعة الموافق 24 مايو2019 بالتعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة وجمعية الشباب للسكان والتنمية .
أكد المحافظ على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً لإتاحة دخل منتظم لها ولأسرتها إيماناً بأهمية دورها في المجتمع مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية للمرأة لتزويدها بالعلم والمعرفة في المجالات المختلفة وتنمية مهاراتها الحياتية و تأهيلها لسوق العمل وتحسين مستوي معيشتها.
ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و محافظ الشرقية تنفذ اليوم الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة وجمعية الشباب للسكان والتنمية " ملتقي حرفي وورشة إنتاجية " لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة والمستمر حتي يوم 24 مايو 2019 وذلك بمركز شباب القنايات وبمشاركة مدربين متخصصين ومتميزين من وزارة الشباب والرياضة لتدريب المشاركات على الحرف الصغيرة والصناعات اليدوية المختلفة وسبل الإستفادة من طاقاتهم ومشاركتهم في التنمية المنشودة من خلال اكسابهم خبرات جديدة وخلق فرص عمل حقيقية تساعدهم علي تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.
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