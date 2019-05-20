أمن المنيا يوزع "كرتونة رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية والسجناء
الإثنين 20/مايو/2019 - 01:27 م
احمد الخميسي
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وزعت مديرية أمن المنيا من خلال أقسام ومراكز الشرطة، الإثنين، أكثر من 5 آلاف كرتونه رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية وأسر السجناء، بهدف دعهما خلال شهر رمضان الكريم، وتعميق العلاقات الإنسانية بين الشرطة وأفراد المجتمع.
شكّل اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، فرق بالأقسام ومراكز الشرطة لتوزيع «كرتونة رمضان»، على أسر السجناء والأولى بالرعاية من خلال التنسيق مع مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمراكز. وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وأفراد الشرطة في جو من الفرحة والبهجة خلال الشهر الكريم.
شكّل اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، فرق بالأقسام ومراكز الشرطة لتوزيع «كرتونة رمضان»، على أسر السجناء والأولى بالرعاية من خلال التنسيق مع مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمراكز. وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وأفراد الشرطة في جو من الفرحة والبهجة خلال الشهر الكريم.
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